Ok al progetto per il recupero dell’ex casa del custode Il Comune di Corridonia ha affidato due incarichi professionali per la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per recupero e ampliamento della ex casa del custode di Villa Fermani e per la realizzazione di nuovi campi da gioco. Finanziati con fondi governativi, mirano a promuovere coesione economica, occupazione, produttività, competitività e sviluppo turistico.