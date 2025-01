Omicidio Pamela Mastropietro, rigettato il ricorso straordinario: confermato l’ergastolo per Oseghale

Macerata, 17 gennaio 2025 – Ricorso rigettato per Innocent Oseghale, già condannato all’ergastolo per la morte della 18enne romana Pamela Mastropietro.

In mattinata la Corte di Cassazione ha fatto sapere la sua decisione sul ricorso straordinario, che era stato presentato dagli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi.

Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa e fatta a pezzi nel 2018

I difensori contestavano un errore di fatto nella ricostruzione dei fatti avvenuti la mattina del 30 gennaio 2018 a Macerata: a dare l’eroina a Pamela non era stato Innocent Oseghale, che l’aveva messa in contatto con un altro nigeriano, e che però prima avrebbe preteso il pagamento della droga con un rapporto sessuale.

Il rapporto – secondo i difensori – si sarebbe consumato ai giardini Diaz, prima di andare nella mansarda di Oseghale in via Spalato, e sarebbe stato del tutto consensuale.

Innocent Oseghale, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Pamela Mastropietro (Calavita)

Dunque, senza la condanna per violenza sessuale, il nigeriano avrebbe potuto avere una pena ridotta rispetto all’ergastolo, per le accuse di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere.

La Corte però non ha condiviso questa ricostruzione e, alla luce anche degli elementi raccolti durante le indagini e ribaditi nei processi, ha ritenuto che la 18enne romana – fuggita il giorno prima dalla Pars di Corridonia dove avrebbe dovuto provare a tenere a bada i suoi disturbi di personalità e a superare la tossicodipendenza – sia stata violentata da Oseghale in casa dell’uomo.

Gli avvocati di Innocent Oseghale, Simone Matraxia e Umberto Gramenzi (Calavita)

Il nigeriano aveva approfittato delle condizioni della ragazza, sotto l’effetto dell’eroina e in una situazione alterata dopo aver interrotto la terapia farmacologica che seguiva in comunità, e l’aveva uccisa quando lei, dopo essersi ripresa, aveva reagito alla violenza. I suoi resti ritrovati in due trolley il 30 gennaio 2018.

Innocent Oseghale resta dunque in carcere a Ferrara, e continua a scontare la condanna all’ergastolo pronunciata per lui.