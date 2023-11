Operai del Mondialsuole. Via libera a Tfr e arretrati

Finalmente buone notizie per gli oltre 150 ex operai del Mondialsuole Group di Porto Recanati, azienda che era fallita a marzo e produceva suole per calzature all’interno dei tre stabilimenti Mondial Suole, Mondial Due e Mondial Plast, situati nella zona sud del paese. Infatti, a inizio di dicembre tutti loro potranno richiedere l’anticipo del Tfr (Trattamento di fine rapporto) e anche le tre mensilità arretrate, dopo i tanti mesi di difficoltà vissuti senza lavoro, né stipendio.

Martedì mattina, al tribunale di Macerata, si è svolta l’udienza di verifica per il credito passivo della Mondial Suole e della Mondial Plast, a seguito dell’istanza di liquidazione giudiziaria che era stata avanzata da alcuni creditori per tutti e tre gli stabilimenti. Alla fine, il giudice delegato Enrico Pannaggi ha chiuso la procedura, approvando così la proposta presentata dai due curatori fallimentari (l’avvocato Andrea Giuliodori e il commercialista Alessandro Benigni).

E grazie a questo passaggio, dal 7 dicembre gli ormai ex lavoratori potranno fare domanda all’Inps per ricevere il Tfr mai pagato dal Mondialsuole Group, insieme alle tre mensilità pure qui non saldate (che saranno calcolate come la cassa integrazione, ovvero il 75-80% rispetto alla paga base di ciascuno). Nello specifico, è emerso che i debiti della Mondial Suole ammontano a circa 25 milioni, tra cui poco più di due milioni verso i vecchi dipendenti. Mentre la Mondial Plast ha accumulato debiti sui cinque milioni, di cui 500mila nei confronti degli operai. Invece, il credito passivo della Mondial Due è stato chiuso a maggio, e dunque i lavoratori hanno già fatto domanda in estate per ricevere quanto gli spettava. Insomma, un’autentica boccata d’ossigeno per gli oltre 150 operai, portorecanatesi e non solo, che erano rimasti per lungo tempo senza reddito, con grossissimi disagi.

Ma ora, concluso l’iter giuridico, si possono dire soddisfatti i sindacalisti dell’ufficio vertenze. "Ho curato le pratiche di oltre cento dipendenti del Mondialsuole Group e devo dire che la procedura in tribunale è stata davvero veloce, grazie all’ottimo lavoro della curatela fallimentare – sottolinea Paola Marziali per la Cgil –. Significa che a marzo 2024, ossia a un anno esatto dal fallimento, avranno già ricevuto Tfr e le tre mensilità". "Siamo contenti perché in una sola udienza si è chiusa la pratica – commenta Laura Iommi per la Cisl – . Perciò, gli operai potranno ricevere tutto a inizio del prossimo anno".