Operatori sanitari in aiuto alle vittime di violenza

Concluso il ciclo di incontri 2024, organizzato dall’Ast, per formare il personale sanitario sul Codice Rosa. Si tratta del percorso rivolto a tutte le vittime di forme di violenza e maltrattamenti. Il Codice Rosa permette alla vittima di violenza di avere un’immediata risposta da parte dei servizi sanitari e sociosanitari. Per le donne vittime di violenza la Regione ha previsto l’esenzione dal ticket. "Il Codice Rosa dell’Ast Macerata prevede appositi percorsi assistenziali e organizzativi di dettaglio, delineati attraverso tre protocolli operativi relativi alla violenza sessuale e uno sui maltrattamenti", afferma Giorgia Scaloni (foto), referente del Codice Rosa dell’Ast. "L’obiettivo è garantire a chi ha subito un atto di violenza sessuale o maltrattamento il diritto di trovare immediato soccorso in un luogo adatto, in cui operatori sanitari competenti sappiano accogliere e ascoltare il paziente". "Nella nostra Ast esiste una solida rete grazie anche alla collaborazione messa in atto con la Questura, l’Ats e i Centri Antiviolenza", evidenzia il dg Marco Ricci.