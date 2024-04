Pacchi sospetti vicino alla superstrada, gli artificieri li fanno brillare

Camerino (Macerata), 11 aprile 2024 – Tre pacchi sospetti sono stati fatti brillare dagli artificieri vicino alla superstrada, nel territorio di Camerino. L’allarme è scattato nella mattinata odierna, dopo che i carabinieri del Nucleo Forestale di Camerino hanno rinvenuto in località Svolte di Fiungo (Camerino) tre pacchi sospetti posizionati poco distanti dalla strada statale 77. Tramite la Compagnia Carabinieri del posto è stato subito richiesto l'intervento degli artificieri dell'Arma.

Questi ultimi giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento camerte, alla Croce Rossa e al personale del Comune hanno provveduto a far brillare i pacchi distruggendone il contenuto. Le operazioni, svolte in sinergia con la prefettura di Macerata e informata la Procura della Repubblica del capoluogo, si sono svolte in una adeguata cornice di sicurezza con la chiusura della strada per il tempo necessario alle operazioni. Presente sul posto, a dirigere le attività, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Nicola Candido.