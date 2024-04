Pacella: tesi da 110 e lode

Matteo Pacella, un ex alunno della scuola primaria San Vito di Recanati, si è laureato con un progetto green sull’orto-giardino della sua vecchia scuola, l’elementare San Vito, che gli è rimasta sempre nel cuore. La notizia, con un pizzico di soddisfazione ed orgoglio, è stata data da Antonella Maggini, la sua maestra delle elementari. Pacella ha prodotto una interessantissima tesi da 110 e lode, con le congratulazioni della commissione, all’Università di Pisa, all’interno del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio. La tesi ha un titolo davvero stimolante, essendo un lavoro di tipo sperimentale: "Invece dei sassi io vorrei l’erba: esperienza di progettazione partecipata del cortile della scuola di San Vito a Recanati". Il neo laureato recanatese spiega come sia nata questa sua idea: "Ho pensato di coinvolgere nella progettazione le bambine ed i bambini che, come me tempo fa, oggi giocano in quel cortile e lo vorrebbero più verde. Gli alunni, con l’aiuto delle maestre, hanno preso le misure del piazzale e hanno rappresentato il loro giardino ideale con dei disegni tecnici ed artistici e dei testi descrittivi. Dopo aver presentato l’iniziativa alle classi, ho raccolto le idee degli studenti e le ho rielaborate in un progetto finale". La tesi sarà consultabile nella biblioteca di Recanati e nel sito universitario di Pisa.

Antonio Tubaldi