Paganelli va in pensione Targa di ringraziamento

Dopo oltre quarant’anni di servizio il geometra Pietro Paganelli, dal primo marzo scorso, ha ufficialmente lasciato il Comune di Valfornace per raggiunti limiti d’età. Assunto nel dicembre 1982, ha svolto numerosi incarichi e affrontato, da responsabile dell’ufficio tecnico, ben due terremoti: quello del 1997 e quello del 2016, "un sisma devastante che è stato molto impegnativo per tutta la squadra da lui stesso coordinata", affermano dal Comune. L’amministrazione, i colleghi e il sindaco Massimo Citracca hanno ringraziato il dipendente con una targa, dove "con infinita riconoscenza", si ricordano "la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati per il territorio" e si formulano i migliori auguri "di una nuova, serena e appagante stagione della vita".