Palazzo dei Priori, via ai primi lavori con il tunnel sotterraneo

Via libera, dalla Conferenza permanente, al primo stralcio dei lavori a Palazzo dei Priori, nel centro storico di Visso. La prima fase dell’intervento, che complessivamente vale 1 milione di euro, riguarda la realizzazione di un tunnel in acciaio per consentire il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso e automezzi, a tutela del cantiere e dei palazzi storici adiacenti. Il tunnel in acciaio sarà realizzato per accedere al cantiere e al centro storico; lungo circa 20 moduli, si svilupperà lungo via Galliano, con una puntellatura sovrastante in tubi e giunti. Sarà completato da un sistema di illuminazione con plafoniere stagne e di emergenza per garantire sicurezza e accessibilità. Intanto procedono i lavori di ricostruzione della scuola Capuzi, che conta su un contributo di 4,9 milioni. Il nuovo edificio che sta sorgendo tra via Cesare Battisti e largo Corridoni, dove trovava posto la vecchia struttura demolita in seguito al sisma, ospiterà la materna e l’asilo nido.

Al momento, sono state completate le fondazioni dell’edificio e si sta per procedere alla realizzazione della parte fuori terra. Tra le principali caratteristiche di questo intervento c’è la realizzazione di un sistema di isolamento che favorisce la sicurezza sismica. Verranno realizzati anche un parco pubblico e il giardino da destinare agli alunni della materna.