Palazzo Persichetti-Ugolini. C’è la firma per i lavori

Si prepara a partire la riqualificazione post sisma di Palazzo Persichetti-Ugolini, un’opera ferma da tempo,che adesso si rimette in moto. "Il 20 giugno è stato finalmente firmato il contratto per la realizzazione dell’intervento di ripristino funzionale dell’edificio – ha spiegato il sindaco, Giuliana Giampaoli –. Il progetto di fattibilità risale al febbraio 2019, poi era seguito il progetto esecutivo approvato nel novembre dello stesso anno e i lavori erano stati aggiudicati a gennaio 2020, per un importo di 340.000 euro finanziati dalla Regione, a cui si andranno ad aggiungere 80.000 euro di fondi di bilancio, per un importo complessivo di 420.000 euro. Il cantiere era partito a luglio 2020 subendo purtroppo una immediata sospensione, tanto da essere smantellato definitivamente con l’indisponibilità della ditta alla prosecuzione dei lavori per mancato accordo su alcuni aspetti tecnici prima e amministrativi poi. Elezioni e mancata approvazione del bilancio 2022 avevano infine dato il colpo di grazia, impedendo l’indizione di nuova gara".

Lo storico edificio che si trova sul lato sinistro di piazza del Popolo è stato anche sede della pinacoteca civica e della biblioteca. "Solo con l’insediamento della nuova amministrazione nel 2022, ripreso in mano il progetto e svolte le verifiche tecniche – ha affermato Giampaoli –, a giugno 2023 è stato emesso nuovo avviso. Ora abbiamo la ditta aggiudicataria ed è stato firmato il contratto che prevede un cantiere della durata di 236 giorni, finalizzato al ripristino della pinacoteca e della biblioteca, significativamente danneggiata, ma anche opere murarie, ripristino di dipinti e pitture, restauro dell’altana e degli spazi attigui alla pinacoteca, al fine di recuperare spazi espositivi. Lavoriamo con impegno e l’anno prossimo uno dei nostri gioielli riaprirà le sue porte".

Diego Pierluigi