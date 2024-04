Palio "La palla nel pozzo". Vince il rione Santa Lucia

Se lo è aggiudicato il rione Santa Lucia lo stendardo del palio "La palla nel pozzo" che si è tenuto per l’evento "Recanati a colori". Una grande festa che si è aperta con il corteo dei rioni recanatesi composto da grandi e piccini vestiti con i colori di appartenenza di ogni quartiere: "Castelnuovo" in verde e giallo, "Portamarina" in azzurro e bianco, "Tra le porte" in rosso e bianco, "Le grazie" in azzurro e oro, "Mercato" in verde e azzurro, "Villa Teresa" in verde e viola, "Fonti San Lorenzo" in arcobaleno, "Fonti la noce" in verde e bianco e "Santa Lucia" in giallo. I cittadini dei rioni recanatesi, divisi in squadre di adulti e di bambini, si sono sfidati al gioco "La palla nel pozzo" un’accesa gara che, appunto, ha visto la vittoria schiacciante del quartiere di Santa Lucia. Numerosi e affollatissimi sono stati anche i laboratori dedicati ai bambini organizzati dalla cooperativa sociale La Ragnatela, dall’Università di Macerata e dell’associazione Piantiamo in collaborazione con Astea. Il tutto condito con le esibizioni del coloratissimo Teatro Instabile, del gruppo musicale folcloristico Le Ciutte e dalle le note del dj Pino.