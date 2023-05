Paolo Crepet è da sold out

Paolo Crepet al teatro Annibal Caro nella serata di domani. Il celebre psichiatra alle 21.15 sarà ospite del format ‘Comizi d’Autore. Dialogo Sentimentale’, in collaborazione con Amat. Si tratta di una riflessione sull’amore e sulle passioni umane contestualizzate nella nostra epoca, un tema tra i più dibattuti e cari allo psichiatra, che prenderà spunto anche dalle suggestioni musicali offerte da alcune opere di compositori come Arvo Pärt e Michael Nyman. Lo spettacolo vedrà sul palco anche Marcello Mazzoni al pianoforte. "Tutto parte dalla ricerca della felicità e per questo credo che la psichiatria sia l’arte di rimuovere gli ostacoli alla felicità", ha spiegato Crepet.