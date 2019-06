Camerino (Macerata), 16 giugno 2019 - "Sono venuto oggi semplicemente per starvi vicino; sono qui a pregare con voi Dio che si ricorda di noi, perché nessuno si scordi di chi è in difficoltà", ha detto Bergoglio nella sua omelia (video) nella piazza di Camerino, una piazza solitamente chiusa al pubblico perché ancora 'zona rossa' dopo il sisma di tre anni fa. "Di fronte a quello che avete visto e sofferto, di fronte a case crollate e a edifici ridotti in macerie, viene questa domanda: che cosa è mai l'uomo? Che cos'è, se quello che innalza può crollare in un attimo? Che cos'è, se la sua speranza può finire in polvere? Che cosa è mai l'uomo?", ha chiesto ancora nell'omelia. "Dio si ricorda - è la risposta -: nell'incertezza che avvertiamo fuori e dentro, il Signore ci dà una certezza: Egli si ricorda di noi". "E mentre quaggiù troppe cose si dimenticano in fretta, Dio non ci lascia nel dimenticatoio", ha ribadito il Papa.

"Sono passati quasi tre anni e il rischio è che, dopo il primo coinvolgimento emotivo e mediatico, l'attenzione cali e le promesse vadano a finire nel dimenticatoio, aumentando la frustrazione di chi vede il territorio spopolarsi sempre di più", è il monito di Bergoglio. "È difficile dimenticare i brutti ricordi. Ma Dio ci ricorda, gli siamo a cuore - ha proseguito -. È più difficile ricostruire che costruire, riconciliarsi che andare d'accordo. Ma Dio ci dà la forza. Prego Dio che vi resti vicino. Che susciti gesti concreti"

L'arcivescovo di Camerino, Francesco Massara, appena nominato prioprio da papa Francesco, lo ha ringraziato di essere venuto e poi ha raccontato il dramma del terremoto: "Qui non ci sono solo le macerie del terremoto, ma anche tante persone che non demordono e che continuano a sperare nella ricostruzione. La sua visita ci ricordo che dove tutto semobra perduto, Dio apre a nuovi incontri. Lei stesso è qui per dare speranza a tutti noi, un messaggio importante".

Un'ovazione (video) ha accolto il Papa all'arrivo in piazza Cavour. Anche qui Francesco non si è sottratto al giro tra i fedeli, tutti con il cellulare in mano per immortalare il momento storico. "Francesco, Francesco", scandisce la piazza, fremente di potere toccare il Santo Padre. Poi Bergoglio ha indossato un casco da cantiere, rigorosamente bianco (e personalizzato), per entrare nella Cattedrale di Santa Maria Annunziata, ancora inagibile e profondamente lesionata dalle scosse, e ha deposto un mazzo di calle ai piedi della Madonna della Misericordia, in terracotta, con il volto sfregiato dai crolli.

Begoglio ha salutato tutti i sindaci dei Comuni che si trovano nell'arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche. Presenti anche diversi vescovi e anche il cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Ancona, che è nato proprio a San Severino Marche

Poco prima, la visita del Papa a Camerino era iniziata (foto) entrando, casetta per casetta, tra i terremotati che vivono nell'area delle Cortine. Alla fine sono sei quelle visitate (video), un'intera fila, diversamente dalle due-tre previste dagli organizzatori. "Che onore Santità averla qui", è il benvenuto commosso nella prima . E poi subito: "Prenda una pasta, altrimenti mi offendo". E' l'accoglienza marchigiana ad avere il sopravvento sui racconti dolorosi, che però arrivano subito dopo: "Non abbiamo più niente, abitavamo in zona rossa", le parole sono amare. "L'importante è non perdere la speranza", è il monito di Bergoglio dopo che ha accettato il famoso biscotto. Poi c'è chi chiede una preghiera, chi una foto ricordo. Bergoglio accarezza una per una quelle persone così provate dal dolore e raccomanda ancora: "Guardate avanti". Ad un giovane della associazione 'Io non crollo', ha detto: "Bisogna fare una scommessa sulla speranza, ci fa aspettare, ma non delude".

E poi ancora la richiesta: "Pregate per me" e l'immancabile risposta: "Lei preghi per noi", prima della benedizione finale sugli abitanti della casetta. Prima di lasciare l'area, Bergoglio si è rivolto con un microfono a tutti gli abitanti: "Avrei voluto visitare tutte le case, ogni casa, ma non è possibile. Per questo vi saluto da qua e impartisco la mia benedizione a tutti voi. Grazie della vostra apzienza e del vostro coraggio. Sono vicino ad ognuno di voi, prego per voi, perché questa situazione si risolva il più presto possibile". Infine tante strette di mano, una foto, una carezza, una benedizione. bergoglio ha una parola per tutti e accoglie con un sorriso gli applausi della folla (video)

Il Santo Padre è atterato al centro sportivo dell'Università di Camerino a Calvie. Tantissimi fedeli già in strada ad attenderlo. Difficile fare una stima di quanta gente abbia voluto essere presente in questa giornata storica per il territorio devastato dalle scosse di tre anni fa. Ad accoglierlo anche l'arcivescovo Francesco Massara, alla guida della diocesi da poco più di sei mesi, che ha voluto fortemente fare questo regalo ai suoi fedeli provati dalle conseguenze del sisma, dal governatore della Regione, Luca Ceriscioli, dal prefetto Iolanda Rolli, dal presidente della Provincia, Antonio Pettinari, dal sindaco, Sandro Sborgia e dal rettore dell'università, Claudio Pettinari.

Tanti gli striscioni preparati per la visita: "Santità affidiamo a lei il nostro futuro", scrivono, "Ricostruzione assente, fondi sisma ai terremotati", "Non ci sentiamo rappresentati" ma anche "Ridateci la nostra dignità". Il più bello, quello realizzato dai bambini, affisso di fronte alle casette da visitare, con incise tante piccole manine colorate. "Le nostre mani con le tue", hanno scritto al Santo Padre, sotto all'immagine della città di Camerino, oggi distrutta, che ora possono vedere soltanto da fuori.

La complessità e la dislocazione del percorso ha reso necessaria un’imponente macchina organizzativa dei soccorsi, possibile grazie alla collaborazione delle diverse realtà del territorio. A raccontarlo è il dottor Ermanno Zamponi, direttore del 118 dell’Area vasta 3. «Sul campo saranno impiegate 81 persone – ha detto – otto medici, sei infermieri più tutti gli altri soccorritori delle varie associazioni».

