Parcheggi e ascensori nel mirino: "Mobilità sostenibile, un fallimento"

"Sul fronte della mobilità sostenibile il fallimento dell’amministrazione è palese. C’è un problema di accessibilità al centro storico evidente. Gli ascensori si rompono di continuo, in piazza Vittorio Veneto i parcheggi sono stati ridotti e il trasporto pubblico urbano non è incentivato". Stefania Monteverde, consigliera d’opposizione di ’Macerata bene comune’, è critica. La consigliera evidenzia che "per chi va a piedi è difficile raggiungere il centro. Apm dovrebbe modernizzare nei prossimi mesi gli ascensori, che sono una priorità per chi lavora in centro oltre che per studenti e turisti. La galleria pedonale dalla quale si accede, che è stata un esempio di rigenerazione urbana con la musica e le opere di Morden Gore, necessita di ascensori funzionanti e nonostante lunghe manutenzioni spessissimo non sono in funzione. L’alternativa è salire dalle scale, che sono in uno stato di abbandono totale. I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno chiesto in Consiglio comunale di provvedere, come se la città non fosse amministrata da loro".

Un altro tema caro alla Monteverde a proposito di mobilità è quello del parcheggio in piazza Vittorio Veneto a cui, oltre ad aver ridotto i posti auto dopo il restyling della pavimentazione, "si potrebbe giungere senza passare per via Gramsci, che si è trasformata in una strada di scorrimento". L’ultimo punto toccato dalla consigliera d’opposizione riguarda il trasporto pubblico locale, che "con la circolare C, che dovrebbe arrivare in piazza della Libertà ogni 15 minuti da vari punti periferici, non è affatto pubblicizzata. L’amministrazione non stimola il trasporto pubblico e, al contrario, preme per avere le macchine in centro".

Nel periodo natalizio il trasporto pubblico viene reso gratuito nei giorni festivi e prefestivi ma, rimarca la consigliera, "non c’è stata alcuna campagna di valorizzazione, di incentivo o di cura perché venga usato il trasporto pubblico. Come consigliera ricevo moltissime segnalazioni su questi temi. D’altronde, si può entrare in centro in macchina. Fratelli d’Italia ha chiesto in Consiglio comunale una navetta che porti dal parcheggio di Fontescodella al centro, ma nessuno parcheggia lì per andare in piazza. La mobilità a Macerata è insostenibile, tra ascensori rotti, macchine che ingolfano via Gramsci e trasporto pubblico non incentivato".