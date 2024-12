Parole di dialogo per combattere l’odio. I liceali del Leopardi protagonisti a "Evo"

Una mattinata ricca di spunti di riflessione ha visto protagonista, alla biblioteca Mozzi Borgetti, la classe ID del liceo classico Leopardi. Nell’ambito delle giornate di Evo Tipicità, gli studenti hanno partecipato all’iniziativa "Parole di ieri, parole di oggi: prove per un dialogo oltre l’odio", organizzata dall’Università di Macerata. Gli alunni hanno iniziato a lavorare per realizzare degli elaborati che rappresentassero le difficoltà e le possibilità offerte dal linguaggio, nella prospettiva di una comunicazione efficace. Ne sono nati quattro prodotti multimediali: uno su come le diverse generazioni percepiscono il linguaggio ostile, un secondo sul modo in cui i giovani si vedono rappresentati dai media, un altro su come sia possibile contrastare la violenza verbale della rete e, per finire, un decalogo sulla corretta comunicazione tra giovani.