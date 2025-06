Passacantando nominato "cavaliere": "Grazie ai miei dipendenti"

"Sono contento e onorato di aver ricevuto questo riconoscimento, è stato qualcosa di inaspettato". A parlare è il tolentinate Luigi Passacantando, 75 anni, insignito dell’onorificenza con il titolo di "cavaliere". A conferirla, il prefetto Fusiello con il sindaco Mauro Sclavi durante la cerimonia della Festa della Repubblica a Macerata. Passacantando, fondatore dell’azienda Abaco Group di Tolentino, di cui è stato al timone per oltre quarant’anni, ha ringraziato i familiari per il supporto e soprattutto i dipendenti per il "prezioso aiuto nell’aver contribuito a raggiungere gli obiettivi".