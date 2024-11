Passo di Treia, lavori a Sant’Ubaldo: senso unico alternato

Vanno avanti a Passo Treia i lavori di restauro e messa in sicurezza della chiesa di Sant’Ubaldo, danneggiata dal terremoto. Il Comune ha autorizzato l’occupazione temporanea della corsia in direzione San Severino del marciapiede adiacente e di parte del suolo pubblico. In questa fase, che dovrebbe durare fino al 12 dicembre, sarà attivo un senso unico alternato con semafori. "Ora – spiega il sindaco Franco Capponi – sarà smontata la struttura di sicurezza e montato il ponteggio. La chiesa tornerà presto alla comunità".