Pd, lista al femminile per Bravi . Fiordomo tra imprenditori e sportivi

Svela i suoi candidati il Pd di Recanati in campagna elettorale a sostegno della riconferma alla carica di primo cittadino di Antonio Bravi. È una lista marcata al femminile (foto in alto) con la presenza di nove donne e sette uomini, guidata dalla segretaria Valentina Mordini e con la presenza dell’attuale assessore alla cultura Rita Soccio. Con loro Andrea Marinelli e Gianfilippo Simoni, consiglieri comunali uscenti, Norma Stramucci, Valentina Guardabassi, Elvis Craia, Elisabetta Sabbatini, Caterina Mariani, Maria Giovanna Gambelli Fenili, Lidia Massari, Piero Marini, Alessandro Corvatta, Mauro Natalini, Adriana Weissenbacher Bocci e Michele Gambini. "Il mondo della cultura, del lavoro, della libera professione, della scuola, dell’arte, dei giovani e dell’imprenditoria tutti ampiamente presenti e rappresentati in modo molto qualificato", evidenzia la segreteria del partito in una nota. Il gruppo dei candidati è stato presentato dalla segretaria Valentina Mordini nel corso dell’assemblea dove Franco Frapiccini ha illustrato i punti salienti del programma alla presenza si Sara Giannini, dirigente del partito.

A pochi metri di distanza, quasi contemporaneamente è stata presentata la quinta (foto in basso) delle sei liste che sostengono Francesco Fiordomo, "Civitas Civici". I due candidati, Matteo Clementoni e l’architetto Francesca Filippetti hanno introdotto i temi che caratterizzano il gruppo. Insieme al giovane Clementoni (in prima fila la nonna Matilde che con il marito Mario hanno fondato l’azienda del giocattolo leader nel mondo) altri due sportivi: l’insegnante Luca Patrizi, storico capitano della Recanatese calcio (ora all’Osimana) e Aurora Poeta, direttrice artistica di una avviata scuola di danza. Nella lista figurano anche gli imprenditori Giulia Badea e Gianluca Malatini, Alessandro Tarducci (responsabile amministrativo), Vincenzo Lauria (infermiere), Davide Quercetti (impiegato) e Nicola Tullio, biologo, impegnato nel settore delle energie rinnovabili. La lista Civitas Civici è nata per iniziativa di Paolo Mattei che ha introdotto la serata.