Pellizzari a sorpresa in oratorio

Sorpresa al nuovo centro pastorale diocesano: Giulio Pellizzari è stato ospite nella giornata conclusiva della seconda settimana del centro ricreativo estivo gestito da don Marco Gentilucci, parroco di Camerino e responsabile della Pastorale giovanile. Il giovane campione è arrivato sorridente in sella alla sua bici nonostante i molteplici impegni: in questi giorni si sta allenando nel suo territorio natale per farsi trovare pronto ai prossimi appuntamenti. Ha comunque trovato del tempo da dedicare ai tanti bimbi presenti al centro, mostrando tutta la sua affabilità nonostante i brillanti traguardi che sta tagliando. Un vero esempio.

"È bello incontrare campioni – ha scritto in un post sui social don Marco Gentilucci –, ma soprattutto è importante incontrare uomini veri. Il dono del cappellino è un augurio per la sua carriera, dall’inizio dell’anno ha pedalato 14mila chilometri e ha trovato il tempo di essere con noi! Grazie per il tuo esempio Giulio, tifiamo per te".