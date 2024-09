Perdita d’acqua all’Hotel House. Due famiglie evacuate per la notte

Si allaga un appartamento al decimo piano dell’Hotel House e una famiglia di cinque persone di origine pakistana è stata fatta evacuare venerdì sera, trasferita per una notte in un hotel della città. Un’altra ha trovato sistemazione provvisoria da alcuni conoscenti. Il problema dell’impianto idrico del palazzone, che causa ogni tanto perdite d’acqua, è vecchio come sono vecchie le tubazioni. Gianluigi Serena, responsabile della Protezione civile di Porto Recanati, è a conoscenza del problema e il suo impegno è di mettere in sicurezza chi vive nel condominio, mentre all’amministratrice è affidato il compito di trovare tecnici e imprese capaci di individuare e riparare il guasto. Cosa niente affatto facile.

Le perdita dell’acqua e i fenomeni di allagamento sono problemi che, in maniera più seria, si presentano da circa una settimana ogni qual volta viene erogata l’acqua che, a causa della vena che con l’estate siccitosa si è in parte esaurita, viene distribuita solo in due fasce orarie, dalle 7 sino alle 11 e dalle 17 sino alle 23. Un altro problema serio, perché si parla di un razionamento dell’acqua che interessa circa 400 appartamenti e più di 1500 residenti. L’ultima perdita ha interessato in maniera trasversale gli appartamenti fra il decimo e il quindicesimo piano.

Venerdì sera la perdita si è interrotta con lo stop all’erogazione, ma è tornata al mattino seguente, ricreando lo stesso problema fino a quando non si è rintracciato il proprietario della casa con la falla.

Asterio Tubaldi