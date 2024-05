Più di un milione di avanzo per le opere decisive della città

Approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2023 e variazioni di bilancio: saranno questi due dei dodici punti, inseriti all’ordine del giorno, che verranno discussi durante il Consiglio comunale programmato per oggi alle 21. "L’approvazione del rendiconto rappresenta un momento per fare il punto sull’azione amministrativa – ha detto l’assessore al bilancio Matteo Grassetti (nella foto) – e racchiude quanto fatto in termini di investimenti durante il 2023. Inoltre, andiamo a certificare tutto ciò che la Giunta sta portando avanti nel corso di quest’anno, alcuni interventi conclusi altri in fase di cantierizzazione, pensiamo al rifacimento della strada di Colbuccaro, completata per il primo stralcio, così come fatto per via dei Cappuccini Vecchi. Sono in partenza interventi attesi da anni come la ristrutturazione della chiesa di San Francesco e del palazzo Persichetti, poi gli investimenti per la realizzazione di nuovi campetti sportivi di quartiere, con riferimento a quelli siti in via Raffaello e in via Mattei dove sono imminenti l’avvio dei lavori, i quali si andranno ad aggiungere al campo da calcio a 5 del rione Beati già concluso, senza dimenticare l’impianto ‘Ex-Enaoli’ che a breve vedrà completata la riqualificazione degli spogliatoi. Parliamo di un bilancio positivo che porterà dei risvolti futuri significativi. Il rendiconto si chiude quindi con un avanzo pari ad 1.315.000 euro, risultato che ci garantisce di continuare ad investire in opere utili alla città". Ci si confronterà anche su cinque mozioni congiunte presentate dai consiglieri di minoranza tra cui: la proposta sulla "redazione di un regolamento sull’utilizzo dell’area sosta camper", su "l’organizzazione di un carnevale estivo", "provvedimenti sul controllo del tarlo asiatico" e sul dare "contributi ad imprese e famiglie per mitigare l’impatto dell’aumento delle tariffe. Tari, casa di riposo e asilo nido".

Diego Pierluigi