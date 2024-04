Play-in Silver Ferentino domina. Porto Recanati deve arrendersi

ferentino

71

porto recanati

69

: Serra ne, Atturo 4, Russo ne, Collalti ne, Rossi 7, Galuppi 6, Polselli 8, Ciarpella 6, Gerlero 8, Rullo 13, Bisconti 19.

PORTO RECANATI: Mancini 9, Balilli, Marcone ne, Gamazo 22, Cingolani 6, Redolf 6, Trentini ne, Gulini 10, Montanari 9, Anibaldi 7. All. Scalabroni

Arbitri: Rosato e Desideri

Note: parziali 23-22, 42-35, 54-49. Nessun uscito per cinque falli

Termina con una sconfitta indolore la fase del play-in silver per l’Attila Junior che si arrende di misura sul campo del Ferentino al termine di un match combattuto ed equilibrato fino alla fine. Ultima gara della seconda fase per l’Attila Porto Recanati. La formazione marchigiana arriva alla sfida con Ferentino in trasferta con il primo posto in classifica nel girone già assicurato. Una prova che serve soprattutto per il futuro per i ragazzi di Scalabroni che devono cominciare a preparare la fase conclusiva e più importante della stagione, quella dei playoff che potrebbero aprire le porte per una meravigliosa promozione. Anche se con poco in palio Gamazo e compagni non si sono tirati indietro nel match.