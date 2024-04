Poesie e favole di Rodari musicate da Lalli

L’Associazione “EquiLibri”, con il patrocinio del Comune di Corridonia, presenta il concerto “Le favole ecologiche – Gianni Rodari in musica” con la partecipazione di Gianluca Lalli, famoso cantante e autore italiano. L’evento si terrà domani alle ore 17 negli spazi del Cag di Corridonia. Lo spettacolo racconta in chiave musicale le storie, le poesie e le favole scritte dal famoso autore Gianni Rodari. Gianluca Lalli (nella foto), che si definisce un “cantafavole”, nel suo repertorio propone anche dei laboratori di scrittura e di musica, concentrandosi sulle attività ritmico musicale, insieme ad attività grafico pittoriche, come disegni e poesie, che aiutano a sviluppare la creatività dei più piccoli. L’Associazione “EquiLibri”, attraverso questo spettacolo, propone a piccoli e grandi un pomeriggio di favole musicate e di storie ricche di significato, tratte dal sempre attuale repertorio di Gianni Rodari e musicate dal talento di Gianluca Lalli.