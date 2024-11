Poggio in stato di grazia, strapazzata Ancona. Il derby va alla Thunder

THUNDER MATELICA

62

BASKET GIRLS ANCONA

45

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 2, Cabrini 7, Patanè 2, Celani 2, Gramaccioni 7, Gonzalez 14, Zamparini, Poggio 22, Bonvecchio 6, Andreanelli, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone.

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca 2, Marassi, Streri 13, Pelizzari 6, Manizza, Giangrasso 8, Cotellessa, Mandolesi, Barbakadze 12, Maroglio 2, Garcia Leon 2. All. Piccionne.

Arbitri: Esposito e Scaramellini.

Parziali: 17-15, 26-21 (9-6), 44-40 (18-19), 62-45 (18-5).

Le matelicesi vincono il derby regionale e tornano così al successo dopo la sconfitta di Bolzano. La vittoria è nel segno di Anna Poggio che parte a razzo infilando i primi 9 punti della Halley nei 4 minuti iniziali della gara. Tutti suoi, giusto per far capire subito che quella sarebbe stata la sua serata. E così a fine gara ne ha totalizzati ben 22, con 8 rimbalzi e percentuali importanti: 60% da due punti, 100% nelle "bombe" da tre e 100% nei tiri liberi. Insomma, una Poggio in gran spolvero al cospetto di una formazione dorica che è rimasta in partita per 30 minuti, per poi cedere nell’ultimo quarto alla superiorità tecnica e di organico della squadra di coach Sorgentone. Le prime tre frazioni di gioco, infatti, sono state molto serrate. Fino al riposo entrambe le squadre hanno realizzato poco, con Matelica comunque brava a rimbalzo. Il volto della sfida, però, è cambiato nel quarto parziale, quando Gonzalez e compagne hanno impresso una forte accelerazione raggiungendo il massimo vantaggio di 18 lunghezze e mettendo in cassaforte il risultato.

m. g.