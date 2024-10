Polemiche in Consiglio sul nuovo Coc a Selvalagli

Dibattito acceso in occasione del Consiglio comunale in cui l’ex assessora, ora consigliera di minoranza, Erika Vitanzi (nella foto) è intervenuta per chiedere al sindaco Sandro Botticelli informazioni sul Coc in costruzione nella frazione di Selvalagli, dove verranno temporaneamente spostati alcuni uffici comunali. "È altamente improbabile, se non impossibile – ha dichiarato la Vitanzi – che il Coc possa essere immediatamente funzionante e quindi che alcuni uffici comunali, ossia il tecnico, la Polizia locale e i servizi sociali possano essere trasferiti nel nuovo edificio ancora in costruzione. Perché allora non si è voluta una pianificazione urbanistica per la riqualificazione di Selvalagli? Come verranno affrontate le spese di urbanizzazione non previste? Con quali modalità e per quali uffici si prevede il ritorno degli uffici nel centro storico di Gagliole?". Il sindaco Botticelli ha spiegato le motivazioni che "a seguito di finanziamento hanno portato a far sì che la costruzione del Coc non potesse essere posticipata e con l’occasione lo spostamento provvisorio di alcuni uffici comunali nel nuovo stabile, in attesa che, terminati i lavori post sisma, tutto ritorni nella sede municipale nel capoluogo".

Matteo Parrini