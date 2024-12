Polveriera Civitanovese, salta la panchina di Alfonsi

RECANATESE

1

CIVITANOVESE

0

RECANATESE (4-3-1-2): Del Bello; E. Ferrante, Cusumano, Marchegiani; D. Ferrante (30’st Pepa), Alfieri, Raparo, Mordini; Canonici (38’st Gomez); D’Angelo, Spagna (46’st Pesaresi). A disp.Talozzi, Magini, Masi, Bruzzechesse, Valleja, Ghergo. All. Bilò.

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Rossetti; Domizi (37’st Macarof), Visciano, Capece; Buonavoglia, Padovani (31’st Tassi), V.Esposito (12’st Brunet). A disp. Raccichini, Cossignani, Ruggeri, Mancini, Giandomenico, Pompili. All. Alfonsi.

Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia.

Rete: 45’st D’Angelo.

Note: recupero 0’+4’, angoli 7-4, spettatori circa 600, ammoniti Buonavoglia, Cusumano.

Non si pretendeva spettacolo e infatti non c’è stato, ma nessuno può muovere un appunto alle squadre per impegno e volontà. Il calcio, molto spesso, è materia strana e la prima, sospiratissima, vittoria della gestione Bilò è arrivata, per la Recanatese, forse nell’occasione in cui in casa ha espresso il gioco meno scintillante. A risolvere la questione, ci ha pensato un lampo di classe di Massimo D’Angelo, il cui destro, educatissimo, su punizione allo scadere si è infilato nel sette. Punizione, probabilmente, esagerata per la Civitanovese a cui tuttavia vanno mossi due rimproveri: l’essersi abbassata troppo nella ripresa e non aver sfruttato un paio di ripartenze. Il ko nel derby costa la panchina a Sante Alfonsi: la società rossoblù ha comunicato in serata l’esonero del mister: "La Civitanovese, attendendosi a fine gara le dimissioni di Alfonsi che non sono pervenute, comunica di averlo sollevato dalla guida tecnica". Temporaneamente la squadra è affidata ad Andrea Mercanti, allenatore della Juniores nazionale.

Prima frazione con poche emozioni: in avvio un diagonale di Raparo viene intercettato nei pressi della linea di porta. Qualche protesta non del tutto ingiustificata per un presunto strattonamento di Rossetti ai danni di Canonici, l’arbitro dice di proseguire. Attorno alla mezz’ora D’Angelo, il migliore dei suoi, serve in profondità Spagna, assist ancora per Raparo il cui tiro è bloccato a terra. Gli ospiti si fanno vivi nel finale: prima Buonavoglia ha una palla buona dal limite, ma non crea grossi grattacapi a Del Bello. Poco dopo Cusumano sbaglia di testa, Esposito apre per Padovani che serve ancora l’ex Samb che spara a botta sicura, ma complice una deviazione di Marchegiani spedisce sopra la traversa. Ripresa che si apre con il brivido: D’Angelo rimette al centro, svirgola Passalacqua, scoordinato ma il pallone lo "grazia" colpendo il palo. Bel lavoro di Buonavoglia sulla destra, traversone rasoterra sul quale Franco arriva con un frame di ritardo. Subito dopo sventola di Capece con Del Bello reattivo. Sale di tono la Recanatese: al 29’ girata di Spagna in mischia, ma Petrucci mostra di avere grandi riflessi. Al 90’ il gol: Gomez guadagna una punizione dal limite. D’Angelo dà uno sfoggio delle sue capacità balistiche e di destro regala la prima, agognata, vittoria della gestione Bilò.