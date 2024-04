"Pomeriggio a casa...", musica e letture con l’Amart a Palazzo Marefoschi

Oggi alle 17 a palazzo Marefoschi, in via don Minzoni al civico 11, si terrà l’ultimo "Pomeriggio a casa…" del mese, iniziativa promossa dalla Associazione Macerata radioterapia (Amart - Odv) per promuoversi ed essere presente nel pensiero dei maceratesi. "Questa associazione – spiega la presidente Alessandra Monteverde (foto) – ha tra gli scopi istituzionali quello di sensibilizzare la collettività e promuovere attività culturali, non solo sul campo delle terapie delle malattie neoplastiche curabili e guaribili con la radioterapia. L’associazione si è costituita oltre 20 anni fa per volontà di alcuni insegnanti, colpiti dalla morte di un loro allievo, di alcuni medici e tecnici dell’Unità operativa e di persone che in qualche modo erano state coinvolte dalle attività del reparto". L’ultimo dei tre appuntamenti (da prenotare al numero 339.3858372), si svolgerà oggi a palazzo Marefoschi ed è per 30 persone. In ragione del carattere settecentesco del palazzo si è scelto il repertorio musicale coevo di Domenico Scarlatti che verrà eseguito al pianoforte dal maestro Alessandro Menichelli. A questo si alternerà lettura di brani tratti dal "Memoriale del convento" di J. Saramago, interpretati da Piero Piccioni.