Porsche a fuoco, paura in un parcheggio coperto

Macerata, 5 giugno 2024 – Una Porsche 977 d’epoca a fuoco: momenti di paura nel parcheggio coperto Centro Storico (ex Park Sì) di Macerata. E’ successo attorno le 18.10 di oggi. Il proprietario dell’auto era appena sceso dal mezzo, quando si è accorto del fumo e delle fiamme uscire dalla parte anteriore della macchina, dove si trova il motore. L’uomo ha avuto la prontezza di imbracciare un estintore in dotazione al parcheggio per spegnere le fiamme, evitando guai ben peggiori. Subito è partita la chiamata ai vigili del fuoco, intervenuti nel parcheggio per mettere in sicurezza l’auto. Sul posto anche una pattuglia della polizia. Fortunatamente non ci sono feriti né intossicati.