Incendio al carcere di Ancona: bruciata l’auto di un detenuto

Ancona, 5 giugno 2024 - Prima ha rotto il vetro posteriore poi con una tanica di liquido infiammabile ha gettato la sostanza all’interno della vettura, parcheggiata nell’area di sosta esterna al carcere di Barcaglione, in via Colle Ameno, ma ad utilizzo sia dei dipendenti che dei detenuti in semilibertà.

L’auto a fuoco a Barcaglione, fuori dal carcere

Adesso è caccia al piromane che stanotte ha dato fuoco ad una Opel a gpl. Le fiamme sono state appiccate poco dopo le 22. Le telecamere del carcere hanno ripreso una persona, sembrerebbe un uomo, che rotta la recinzione di un campo privato lì vicino si è trovato davanti alla vettura e gli ha dato fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le fiamme sono state spente. Visionando i filmati del sistema di videosorveglianza è stato appurato che l’incendio è doloso. L’auto è sotto sequestro. È di un detenuto che ha il permesso di lavorare e l’aveva presa a noleggio. Il gesto non è chiaro se sia rivolto a lui o al carcere. Le indagini sono in corso.