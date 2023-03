Porta un indumento che non usi e scambialo con uno che ti piace

"Vieni a rifarti il guardaroba gratis!". Al via oggi alle 18, e così sarà per ogni mercoledì, lo scambio di vestiti usati al bar Samo, in piazza Vittorio Veneto. Funziona così: "Porta un indumento che non indossi più e scambialo con un altro che ti piace – si legge sulla locandina -. Facile no? E allora cosa aspetti?" Unica regola: gli indumenti devono essere lavati e in buono stato. "Lasci uno, prendi uno". L’iniziativa è pensata per dare la possibilità a chiunque di dare una nuova vita ai propri abiti usati: pensiamo a quanti indumenti abbiamo nei cassetti che da tempo non mettiamo più, perché magari abbiamo cambiato stile, taglia o perché li consideriamo passati di moda. Ma il momento di scambio sarà anche un modo per creare un’occasione di convivialità e, perché no, di conoscere nuove persone, in fase di contrattazione per scegliere l’uno o l’altro abito su cui si sono messi gli occhi. Quello di oggi sarà il primo esperimento, ma d’ora in poi al bar Samo l’appuntamento del mercoledì pomeriggio alle 18 sarà fisso e sarà dedicato a tutti gli amanti dei vestiti usati. Dunque, aprite l’armadio, date un’occhiata e poi fatevi sotto.

c. g.