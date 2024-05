Postazioni per l’allattamento in dono al reparto di Pediatria I Club Service di Macerata donano due postazioni ergonomiche con cuscini per l’allattamento al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale. L'iniziativa, promossa da Mirella Staffolani, ha raccolto fondi con uno spettacolo teatrale. La donazione è stata apprezzata dal direttore sanitario per il sostegno alla genitorialità e all'allattamento al seno.