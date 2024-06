Grandine record: chicco grande come una mano. Ecco dove è caduto

Fermo, 13 giugno 2024 - Chicchi di ghiaccio grandi come una mano quelli caduti nella zona compresa tra Monte Vidon Combatte, Ponzano di Fermo e Petritoli. Le dimensioni, veramente impressionanti, hanno superato i 12 centimetri. E a Fermo, uno dei centri più colpiti sono immediatamente scattati gli interventi dei vigili del fuoco e i sopralluoghi.

Grandine record: chicchi di ghiaccio grandi come una mano. Ecco dove sono caduti

E’ successo tutto all’improvviso, qualche fulmine seguito da tuoni e poi, nel primo pomeriggio, un rovescio di proporzioni spaventose: grandine e pioggia in pochi minuti hanno devastato il Fermano e mandato in tilt il traffico, soprattutto lungo la zona costiera dove diversi sottopassi si sono allagati. Disagi anche sull’A14 nel tratto compreso tra Pedaso e Civitanova Marche. “La violenta grandinata – spiega il sindaco Poalo Calcinaro - ha fatto saltare i sampietrini e anche l’asfalto, dalle tubature sottostanti, in diverse zone della città, soprattutto quelle con strade in pendenza. Dalla Regione mi hanno contattato avvisandomi che proprio su Fermo, Porto Sant’Elpidio c’era una violenta “cella” temporalesca. Siamo al lavoro per verificare l’entità dei danni”.

Il maltempo non ha risparmiato neanche il pronto soccorso dell'ospedale "Murri" dove sono stati registrati cumuli di grandine alti anche 15 centimetri che hanno provocato disagi all'ingresso delle struttura.

Criticità, soprattutto relativamente alla viabilità, a Porto Sant’Elpidio dove il traffico nelle arterie viarie della zona nord è rimasto paralizzato. Nell’entroterra la violenza della grandine ha spezzato anche grossi rami degli alberi che sono caduti sulla carreggiata. Tantissime le richieste di intervento ai vigili del fuoco che sono ancora a lavoro per liberare le strade.