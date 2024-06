Gestacci al PalaDozza contro la Fortitudo, via all’iter per il Daspo al presidente del Trapani

Bologna, 13 giugno 2024 – La promozione del Trapani basket nella massima serie rischia di essere un mix non solo di gioie, ma anche di dolori per i siciliani. È infatti stato avviato l’iter per il Daspo nei confronti del presidente della squadra trapanese, Valerio Antonini.

Valerio Antonini, il presidente del Trapani nel match contro la Fortitudo

Quest’ultimo ora potrà presentare delle controdeduzioni difensive a sua discolpa per evitare il provvedimento, poi la palla passerà al Questore che deciderà se emettere il Daspo. Le verifiche degli uomini dell’Anticrimine, che si stanno occupando del caso, riguarderebbero non solo il comportamento di Antonini, ma anche quello di alcuni tifosi, anche loro a rischio diffida. Ma facciamo un passo indietro. Tutto ha inizio domenica scorsa, quando in un gremito PalaDozza si gioca gara-quattro tra Trapani Shark e Fortitudo.

Durante la partita, decisiva per il passaggio della squadra siciliana in serie A, secondo le accuse il presidente Antonini ha fatto il gesto dell’ombrello verso i tifosi bolognesi dopo un tiro libero sbagliato da Freeman a pochi secondi dalla fine. Non solo, si è reso protagonista anche di altri gesti con le mani molto espliciti e diverse offese nei confronti del pubblico a fine partita.

Comportamenti che hanno inevitabilmente scaldato gli animi di entrambe le tifoserie, creando momenti di forte tensione che potevano sfociare anche in qualcosa di più grave. Ecco quindi che per questioni di ordine pubblico, Trapani non è stata premiata sul parquet del PalaDozza – come invece sarebbe successo se tutto si fosse svolto senza problemi – spostando i festeggiamenti di squadra e tifosi fuori dal campo, nei sotterranei dell’impianto. Una decisione che lo stesso presidente degli Shark, nei giorni successivi, ha commentato senza mezzi termini: «Non ci hanno permesso di festeggiare in mezzo al campo – ha detto Antonini –. Hanno dimostrato quello che sono i loro dirigenti, trattandoci come animali e facendoci trovare da mangiare come in un fast food».

E sui presunti gesti, che ora potrebbero costargli caro qualora effettivamente venisse emesso il Daspo a suo carico, Antonini è chiaro: «I miei presunti gesti? Ennesima dimostrazione dei loro tentativi di mistificazione della realtà. Tutti i vip di quella sottospecie di tifoseria mi ha fatto gesti di ogni tipo – rincara –: manette, corna, linguacce, mi sputavano per terra vicino. Una cosa scandalosa, dovrebbero vergognarsi solo di aprire bocca. Io ho goduto come un matto andando lì a trionfare anche se abbiamo alzato la coppa in un sottoscala. Il 13 faremo la festa alla faccia loro».