"Pratiche più veloci con lo sportello telematico"

di Diego Pierluigi

Stop a carta e burocrazia nel Comune di Morrovalle che a breve presenterà il nuovo Sportello telematico polifunzionale dedicato a cittadini e professionisti, insieme al Gruppo Maggioli, sviluppatore del progetto. Si tratta di uno strumento che consentirà agli utenti di presentare in modo guidato e digitale pratiche di vario genere, seduti da casa o ufficio, e sarà mirato a modernizzare l’amministrazione nel rispetto dei principi di semplificazione, accessibilità e trasparenza. Il Codice dell’amministrazione digitale, entrato in vigore con il decreto legislativo nel 2005, ha gettato le basi per la gestione digitale delle pratiche e il decreto legge del 2014 ne ha introdotto l’obbligatorietà spingendo gli enti pubblici a predisporre un piano di informatizzazione, il quale prevede che i Comuni attivino delle procedure digitali per consentire di compilare qualunque istanza online, completare la procedura direttamente su internet, conoscere tutte le informazioni sulla pratica con i termini di conclusione del procedimento ed effettuare i pagamenti in modalità digitale con PagoPA. La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico è completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo. "Si tratta di un’importante innovazione – ha illustrato il sindaco Andrea Staffolani – dove il Comune si mette al servizio dei cittadini a 360 gradi. Infatti, ci sarà la possibilità di usufruire di numerosi servizi, per accedere ai quali in genere è necessario recarsi personalmente al municipio, ma ora con questo progetto si potrà, richiedere diversi documenti direttamente da casa o dall’ufficio, il tutto in pochi minuti – ha aggiunto –. Pertanto sarà una possibilità che porterà un risparmio sia di tempo che di denaro e inoltre è fondamentale in chiave futura in quanto, così si andrà a migliorare la qualità della vita delle persone". L’attivazione faciliterà quindi l’interazione tra i cittadini, professionisti, imprese e la pubblica amministrazione con una riduzione dei tempi di attesa, insieme ad uno snellimento delle modalità operative interne agli uffici. Per approfondire il funzionamento, è programmato per martedì mattina (alle 10) un evento online che verrà trasmesso sulle pagine Facebook e YouTube di Area cittadinanza digitale dello Sportello telematico polifunzionale, che può essere già consultabile al link: sportellotelematico.comune.morrovalle.mc.it.