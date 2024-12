Pregiudicato espulso in Tunisia

Un pericoloso tunisino è stato rintracciato ed espulso. Nel pomeriggio dell’altro ieri gli agenti del commissariato di Civitanova hanno rintracciato il 40enne, già destinatario di un decreto di espulsione del prefetto e di una espulsione quale misura di sicurezza, emessa dal tribunale di Pescara del 2022, in seguito a una condanna a sette anni per stupefacenti. Il tunisino, più volte identificato nei mesi scorsi, era senza documenti e solo il lavoro di indagine svolto dall’ufficio immigrazione, con le autorità consolari, ha consentito l’esecuzione della misura. È stato portato a Fiumicino, per un volo diretto a Tunisi scortato dalla polizia.