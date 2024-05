Premiato il pompiere Patrizietti

Importante riconoscimento per il recanatese Pierpaolo Patrizietti nei vigili del fuoco della provincia di Ancona che lui dirige da anni. L’Amministrazione di Ancona, infatti, ha voluto assegnare a lui e "a tutte le donne e tutti gli uomini del Corpo" la medaglia d’oro del "Ciriachino 2024", la civica benemerenze ai cittadini che si sono messi in luce per particolari meriti sociali e comunitari che vengono consegnate nel giorno del patrono della città dorica, San Ciriaco. In particolare l’attestazione è stata conferita per l’attività svolta in conseguenza del sisma del 9 novembre 2022 dove il Comando provinciale di Ancona ha effettuato oltre 2500 verifiche statiche, principalmente concentrate nel comune di Ancona impegnando 11 squadre di tecnici verificatori provenienti anche da altri Comandi nonché richiamando in servizio giornalmente circa il 50% del personale operativo effettivo.