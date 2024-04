Prestigioso accreditamento

L’Amministrazione comunale di Matelica si complimenta con l’Università di Camerino e con il polo di Medicina veterinaria per aver ricevuto il pieno accreditamento della EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education). Per tre giorni una commissione europea ha valutato la qualità della didattica che viene erogata agli studenti di Medicina veterinaria nel polo di Matelica ed ha confermato il riconoscimento complimentandosi con i docenti. "Ci complimentiamo con l’ateneo per questo ennesimo risultato raggiunto che conferma l’ottimo lavoro svolto – ha commentato il vicesindaco Denis Cingolani – Unicam è un’eccellenza per il nostro territorio e per la nostra città. A Matelica da sempre il polo di Medicina Veterinaria è un fiore all’occhiello arricchito anche dalla presenza dell’ospedale veterinario didattico".