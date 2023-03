Primavera coi fiocchi sui Sibillini: “Nevicate in arrivo”

Neve di primavera, a Bolognola. Ieri il risveglio è stato con una ventina di centimetri di neve fresca, mentre a Frontignano di Ussita si conta una decina di centimetri. Un po’ pochi per poter riaprire. Ma i gestori guardano già all’estate. "Sono previste altre nevicate in arrivo tra domenica e mercoledì prossimo – spiega Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono entrambe le stazioni –. Pasqua e Pasquetta sugli sci? Se dovesse nevicare di nuovo, siamo pronti a riaprire gli impianti, ma dovrebbero scendere almeno cinquanta-sessanta centimetri di neve. Le stazioni durante le feste saranno comunque operative: la domenica di Pasqua a Frontignano verrà organizzato un pranzo su prenotazione e il lunedì dell’Angelo il rifugio è aperto anche senza prenotazione. La seggiovia sarà attiva per garantire la salita dei pedoni". Inoltre a Pasquetta a Frontignano non mancheranno e-bike tour (Frontignano Magica e Anello degli Innamorati) per adulti e bambini con sosta pranzo al rifugio Saliere: il Monte Bove sullo sfondo, boschi di faggi e pini, per finire negli angoli più particolari, compreso il Belvedere (info e prenotazioni 3355651639). Invece a Bolognola, sempre a Pasquetta, allo Z-Chalet i giovani potranno divertirsi in un party tra diretta radio e dj set. Previsti appuntamenti anche per il 25 aprile e nei fine settimana di maggio. "Dal prossimo 2 giugno riapre il Bike Park di Frontignano – aggiunge Cangiotti – con un restyling generale delle piste e un nuovo tracciato sulle Saliere da downhill (siamo fiduciosi di ottenere i permessi in tempo). Inoltre stiamo facendo ulteriori investimenti su entrambe le stazioni, a partire dagli accessi in biglietteria a Frontignano; il prossimo inverno si potrà caricare lo skipass direttamente sul telefonino. Sempre il prossimo inverno, ma a Bolognola, rifaremo la stazione di pompaggio e una pista rossa in più, a Castel Manardo, innevata con neve programmata. Senza dimenticare le opere che sta portando avanti il Comune di Bolognola, come ad esempio l’illuminazione delle piste. La seggiovia quadriposto è in attesa di ulteriori autorizzazioni".