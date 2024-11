Profumi rubati, ragazzo nei guai

In sella alla sua bicicletta incrocia la volante del commissariato e cambia immediatamente in strada. Addosso aveva due profumi rubati, con la confezione ancora intatta. Alla fine è stato denunciato un giovane extracomunitario di 19 anni. L’episodio è avvenuto l’altro ieri, quando in via della Vetreria, la zona dietro la stazione ferroviaria, il 19enne mentre pedalava in bicicletta ha notato l’auto della polizia, in giro per i consueti controlli sul territorio. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha subito cambiato strada. Una mossa repentina che non è passata inosservata agli agenti del commissariato, che lo hanno raggiunto e fermato. L’extracomunitario sembrava particolarmente nervoso e così gli agenti hanno provveduto al controllo. Addosso, ancora intatte, aveva due confezioni di profumo. Dagli accertamenti svolti è emerso che quei profumi erano stati rubati dal punto vendita "Acqua e Sapone", in zona Fontanella. Al termine degli accertamenti il ragazzo è stato denunciato.

Chiara Marinelli