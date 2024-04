"Protetti Insieme" in biblioteca. L’incontro con Anna Mazzamauro

Grande partecipazione alla biblioteca Mozzi Borgetti per l’appuntamento di "Protetti Insieme" che ha visto la partecipazione dell’attrice Anna Mazzamauro. "Protetti insieme" è il progetto dell’assessorato alle Politiche sociali, organizzato e promosso in sinergia con l’assessorato alla Sicurezza e alla polizia locale, che ha ottenuto il contributo del Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno. Il finanziamento è finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle truffe nei confronti di persone anziane. Un fondo destinato alla realizzazione di campagne di tipo informativo, divulgativo e formativo, di misure di prossimità nonché di interventi di supporto, anche psicologico, alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio. L’amministrazione durante l’incontro ha sottolineato il forte impegno nel supporto alla fascia più debole della comunità e il dovere delle istituzioni di sensibilizzare e informare le persone anziane.