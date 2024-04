Protezione civile, si dimette la coordinatrice Del Medico

Protezione civile, si dimette la coordinatrice del gruppo comunale volontario, Silvia Del Medico. La decisione è stata ufficializzata tramite una lettera inviata al primo cittadino Fabrizio Ciarapica, in cui Del Medico spiega che non ci sono "i presupposti per continuare a prestare il servizio a causa delle dinamiche sviluppatesi all’interno e all’esterno del Gruppo comunale".

Silvia Del Medico, 46 anni e volontaria da nove, insieme con il vice Ludovico Ripari era stata eletta dall’assemblea dei volontari lo scorso 19 dicembre, con una votazione in cui aveva raccolto 24 preferenze su 29.

Era subentrata alla dirigente all’urbanistica Sandra Gennarettini, che aveva assunto l’incarico in maniera temporanea per traghettare il gruppo alle nuove elezioni dopo l’addio, per sopraggiunti limiti di età, dello storico coordinatore Aurelio Del Medico (solo un caso di omonimia tra Silvia e Aurelio Del Medico, ndr).

"Ho sempre sostenuto l’importanza del volontariato come elemento essenziale nella formazione individuale e nello sviluppo individuale e nello sviluppo della società, ragion per cui ho sempre cercato di dare il mio contributo con la massima serietà ed impegno, soprattutto da quando sono stata eletta Coordinatore", si legge in alcuni passaggi della lettera di dimissioni".

"Ringraziandovi per l’opportunità concessami e per la fiducia che mi è stata accordata – aggiunge ancora nella missiva –, dopo attenta riflessione, con la presente rassegno le dimissioni, con effetto immediato, dall’incarico di coordinatore, impegnandomi a restituire il materiale nel più breve tempo possibile".

Adesso l’assemblea dei volontari dovrà dunque tornare a riunirsi per eleggere un nuovo coordinatore.