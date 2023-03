"Puntiamo a rendere la città ancora più turistica"

"Progetti per rendere Civitanova ancora più attrattiva, non solo guardando all’ Europa ma anche oltre". Di questo si è parlato ieri tra il sindaco Fabrizio Ciarapica e Barbara Cacciolari, vice presidente di Unionturismo, l’Associazione nazionale delle aziende e degli enti pubblici e privati, costituita per la promozione e l’accoglienza turistica. In un mondo globalizzato, la sostanza del discorso, è importante guardare lontano. Lo ha sottolineato anche il sindaco. "Avviamo una nuova collaborazione con Unionturismo – ha dichiarato – per rafforzare e sviluppare ulteriormente l’immagine e la vocazione turistica della nostra città, nell’ intento di spalancare le porte non solo ai paesi europei ma anche ad altre realtà. Un altro passo importante – ha aggiunto il primo cittadino – nel percorso verso la definizione di una sempre più efficace strategia turistica". Diversi i progetti sui quali sta lavorando l’amministrazione.

"Civitanova – ha detto la Cacciolari – è un fiore all’occhiello della provincia di Macerata e città molto importante per le attività che negli ultimi anni sono state intraprese per fidelizzare il turista. L’obiettivo deve essere quello di puntare all’ulteriore sviluppo del settore e stimolare l’impegno di tutti gli attori che operano nel settore, dalle aziende di promozione turistica alle Pro Loco, fino a coinvolgere tutte le attività private locali del settore. In quest’ottica – ha conclusa la Cacciolari in vista sulla costa – proporrò al sindaco Ciarapica ulteriori progetti per far crescere Civitanova e allargare gli orizzonti a livelli internazionali". L’obiettivo quindi è potenziare ulteriormente la città sul fronte turismo, puntando magari, come già detto altre volte, anche sulla destagionalizzazione degli arrivi in città.

Giuliano Forani