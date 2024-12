Quindici anni di Protezione civile. Riconoscimenti ai volontari

Domenica la Protezione Civile di Recanati festeggerà il quindicesimo anniversario con una cerimonia speciale nell’Aula Magna del Comune. L’evento sarà l’occasione per consegnare riconoscimenti ai volontari e ai coordinatori per il loro impegno, in particolare durante l’alluvione del 2022, e per tracciare un bilancio dell’attività svolta negli anni. "La Protezione Civile è un pilastro per la nostra comunità", ha dichiarato il sindaco Emanuele Pepa, che ha riservato per sé la delega alla Protezione Civile. "Siamo grati - ha aggiunto – per il lavoro svolto in questi 15 anni, che rappresentano non solo un traguardo, ma un punto di partenza per affrontare insieme le sfide future". Tra le novità più recenti, l’acquisto di un modulo antincendio del valore di 7.000 euro, finanziato dal Comune, che va ad arricchire un parco mezzi già fornito di tre motopompe, tre torri-faro, una turbina aspira-neve e un generatore. "Questo nuovo strumento ci permetterà di essere ancora più tempestivi ed efficaci nelle emergenze", ha sottolineato il coordinatore, Alessandro Mazzanti. Nata nel 2009, la Protezione civile recanatese ha affrontato numerose emergenze, dalla pandemia alla devastante alluvione di Senigallia del 2022, passando per i terremoti in Abruzzo, Emilia-Romagna e Marche. È intervenuta anche durante l’emergenza neve del 2012 e ha supportato la ricerca di persone scomparse, dimostrando un’attenzione costante alle necessità del territorio e delle comunità vicine. "Essere sempre al fianco di chi ha bisogno è il nostro obiettivo primario", ha spiegato Mazzanti, evidenziando la collaborazione costante con l’amministrazione comunale. Il sindaco Pepa ha voluto ribadire l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione: "Continueremo a lavorare insieme per migliorare ulteriormente il nostro sistema di Protezione Civile".