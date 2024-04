Rapagnano avanti con Macchini. Ma il Trodica ribalta tutto

trodica

2

rapagnano

1

: Marani, Ciccalè, Stortini, Romagnoli, Monserrat, Moriconi, Titone, Sejifullai (29’ Merzoug e 41’st Usignoli), De Martino, Bittolo, Chornopyshchuk (38’st Antolini). All. Buratti

Rapagnano: Innamorati, Corradini (10’st Iommetti), Bitti, Facciaroni, Sako, Rapacci, Di Donato (39’st Moretti), Ciucani (12’st Marinelli), Polozzi, Scriboni (21’st Hihi), Marcoaldi (14’ Macchini). All. Garagliano

Arbitro: Cocci di Ascoli Piceno

Reti: 22’ Macchini, 33’ Moriconi, 36’st su rigore Chornopyshchuk

Note – Espulso al 7’ st Facciaroni per fallo di reazione; ammoniti Merzoug, Innamorati, De Martino, Moriconi, Bitti, Ciccalè; recupero 3’ e 8’

Terza vittoria consecutiva per un Trodica che consolida il quarto posto, si avvicina alla Vigor Castelfidardo e si avvia ai playoff in un ottimo stato psico-fisico. I biancoazzurri cancellano il ko nel testa-coda d’andata che era costato la panchina a Lelli e stavolta battono in rimonta il Rapagnano, bravi a sfruttare l’ingenuità di Facciaroni che lascia i suoi in dieci subito dopo l’intervallo (manata a Titone punita con il rosso). La rete del 2-1 fa anche un favore ai cugini del Potenza Picena perché i fermani restano penultimi solo a +3 sui giallorossi. La sfida del "San Francesco" termina dopo ben 101 minuti.