Recanatese: trattativa in stallo, futuro incerto per il club giallorosso

Ancora un giro di valzer nell’interminabile ed ormai stucchevole vicenda del passaggio di consegne per la proprietà della Recanatese. È ormai più di un mese che si procede tra alti e bassi in un continuo susseguirsi di speranze e disillusioni, basandosi peraltro solo sui "si dice" e su qualche rumours che trapela dalle segrete stanze, neanche fossimo nella Ddr pre-caduta del Muro. Se venerdì si percepiva un certo ottimismo sul favorevole esito della trattativa con una non precisata cordata extra-regionale, guidata probabilmente da un imprenditore abruzzese, ieri è arrivata, puntuale, la doccia fredda.

Tutto "congelato", o meglio ci sarebbe stato (il condizionale è d’obbligo) un deciso passo indietro con comprensibile scorno di coloro che, all’interno del Cda dimissionario, erano stati i principali fautori di questo accordo. C’è massimo riserbo relativamente alle motivazioni che avrebbero portato a questa decisione anche se qualcuno sussurra che ci siano "tentazioni" concrete verso altri club. In questa interminabile vicenda però i colpi di scena sono all’ordine del giorno e la recente esperienza ci ha insegnato che è preferibile "mai dire mai", magari aggiustando, da entrambe le parti, un po’ il tiro.

Questione, insomma, di buone volontà…Questi mister X d’altronde debbono anche comprendere che un sodalizio "immacolato" come quello giallorosso è merce più unica che rara, almeno per chi vuol fare calcio con determinate modalità e determinati obiettivi. All’orizzonte però si profila l’ipotesi meno auspicabile ossia che le simboliche chiavi della società vengano consegnate al sindaco, il quale, una trentina di giorni fa anche lui intravedeva tutt’altra soluzione ed è invece costretto ad accollarsi una grana che, al momento, più complessa di così non si potrebbe immaginare.

Alla finestra intanto anche i personaggi "locali" che si erano adoperati per setacciare risorse ed anche con riscontri tutt’altro che disprezzabili. Non è escluso, anzi che vengano eventualmente rispolverati proprio dal primo cittadino di Recanati, Emanuele Pepa, il quale, immaginiamo, abbia un gradimento particolare verso realtà più territoriali. Intanto il tempo, inesorabilmente, scorre e la cosa suona molto strana almeno per una piazza, come quella di Recanati, dove programmare con buon anticipo era, da decenni, più che una regola, una vera parola d’ordine. L’imprenditore Adolfo Guzzini però è fuori dai giochi e, volenti o nolenti, è ormai chiaro a tutti che nulla sarà più come prima.