È stata una giornata da ricordare per ottanta recanatesi, tutti classe 1963, che hanno festeggiato sessant’anni al ristorante Mira Conero di Porto Recanati il 3 novembre scorso. Un appuntamento che ha richiesto due mesi di lavoro per contattare tutti, preparare gadget, giochi, musica dal vivo. La splendida riuscita della serata – tra amarcord e ricordi di una vita – è stata la più bella soddisfazione per gli organizzatori Adolfo Veroli, Roberto Bartomeoli, Giuseppe Bagiola, Marisa Lorenzini, Franco Macrillò, Francesca Pierani, Francesca Massaccesi, Elisabetta Stagnaro, Eliana Stramucci con la sua band Triel Pop e Mirella Sgolastra. Appuntamento tra cinque anni.