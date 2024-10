Lube, piovono critiche dai social. Ma i Predators difendono la squadra

I tifosi della Lube più caldi, i Predators di Lube Nel Cuore che riempiono la "curva" dell’Eurosuole Forum tutti vestiti di rosso, si sono esposti pubblicamente a difesa della squadra dopo la sconfitta di Verona. Il secondo ko in questa regular season 2024-2025 e sempre in trasferta. Con una nota pubblicata sui loro canali social sono tornati così sul 3-1 subito contro la Rana.

"La sconfitta in campo veronese non può cancellare le forti emozioni vissute nel corso della trasferta. Anzitutto l’emozionante ritorno in maglia biancorossa di Marko (Podrascanin) che può finalmente combattere al fianco della squadra e portare in alto i colori della Lube. Una menzione speciale ai nostri gemelli della Maraia Gialloblù per la calorosa accoglienza e per aver dimostrato ancora una volta la forza della nostra Amicizia. In conclusione, vogliamo ringraziare tutti i Predators che hanno partecipato alla trasferta contribuendo alla spettacolare battaglia vissuta ieri sugli spalti. Assistiamo – concludono – anche quest’anno a una discreta eterogeneità e numerosità di leoni da tastiera che non perdono occasione di scaricare le proprie frustrazioni sulla squadra e sulla società. Fiducia, testa bassa e pedalare".

Le immancabili critiche dei sapientoni social stavolta hanno riguardato soprattutto coach Medei ma comunque, va sottolineato, non sono state così numerose. Buon segno o prova che gli appassionati non si fanno illusioni? Di sicuro finora la Lube ha riscosso gradimento e buonissima affluenza nelle prime due uscite interne, con il picco di 3.455 presenze contro Monza. Domenica, finalmente nell’orario canonico delle 18, i biancorossi riceveranno Cisterna e vedremo come andranno le cose al botteghino (proprio oggi al via la prevendita anche al palazzetto dopo il semaforo verde a quella online). I ragazzi di coach Medei sono tornati al lavoro ieri dopo il lunedì interamente di riposo ed hanno svolto due sessioni di allenamento all’Eurosuole Forum, sarà così anche oggi e nuovamente venerdì.

Frattanto la dirigenza ha comunicato di aver rinnovato per il secondo anno la partnership con ChainOn, il rivoluzionario marketplace delle sponsorizzazioni. Un sistema innovativo che mette in contatto le società sportive e le aziende, consentendo loro di far conoscere le opportunità di sponsorship e di stringere accordi certamente vantaggiosi. Tra le proposte, sono inclusi ingressi vip al palazzetto, servizi di ospitalità con accesso al ristorante, visibilità del marchio durante le gare casalinghe di Superlega e Challenge Cup. L’investimento in sponsorizzazione è interamente deducibile dal reddito d’impresa.