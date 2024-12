Restyling di Piazza Matteotti: nuova viabilità e parcheggi a Potenza Picena

Inizieranno a metà gennaio i lavori di restyling in piazza Matteotti e soprattutto si adotterà una viabilità nuova e provvisoria nel centro di Potenza Picena: diventerà a senso unico via Vittorio Veneto e lì saranno ricavati 25 parcheggi. Il senso unico scatterà pure in via Marconi, dove si potrà passare in auto solo per arrivare in piazza Matteotti. Invece lungo piazzale Santo Stefano sarà posizionata una piccola rotatoria-spartitraffico per permettere agli automobilisti di invertire il senso di marcia e uscire da quella strada.

È quanto emerso nell’assemblea pubblica è svolta mercoledì sera all’auditorium Scarfiotti, alla presenza del sindaco Noemi Tartabini e del capogruppo di maggioranza Mirco Braconi. "L’intervento di riqualificazione in piazza Matteotti sarebbe già potuto cominciare il 10 dicembre, però abbiamo ragionato che ci sarebbero state due settimane di lavoro e poi tre settimane di stop per via delle festività natalizie, creando disagi alla popolazione perché spariranno i parcheggi presenti in piazza – ha esordito Braconi –. Perciò si è deciso di partire dal 15 gennaio e nella fase del cantiere ci sarà una viabilità sperimentale, in modo da valutare se funzionerà, oppure se ci saranno problematiche particolari".

Subito dopo, è entrato nei particolari. "Via Vittoria Veneto, per tutti lo "Stradone", diventerà a senso unico e in più saranno realizzati 25 stalli per auto e un percorso per pedoni, largo un metro e venti – ha aggiunto Braconi –. Quindi dal Pincio si potrà proseguire in via Marconi, dove sarà tolto il semaforo. Inoltre quella strada si potrà percorrere solamente in salita, e non più per scendere. Poi, da piazza Matteotti, si potrà uscire prendendo o via Marefoschi, oppure via Mugellini. Mentre su piazzale Santo Stefano, davanti alla chiesa Collegiata, si metterà una piccola rotatoria-spartitraffico per permettere ai conducenti di invertire il senso di marcia e uscire dal centro".

A intervenire anche il sindaco Tartabini. "Tali disposizioni sono state prese dopo esserci confrontati con le ditte che hanno ottenuto l’appalto dei lavori, i residenti e la polizia locale – ha raccontato il primo cittadino -. La nuova piazza avrà uno spazio pedonale che comprenderà la fontana e l’entrata del municipio e del teatro Mugellini, delimitato dalla zona carrabile con delle fioriere. Intanto, mercoledì mattina via Pellico è stata riaperta a distanza di mesi proprio per recuperare ulteriori parcheggi".