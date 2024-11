"Riaperto l’ambulatorio nella sede dell’Inail: servizio essenziale"

Di nuovo attivo, da ieri, l’ambulatorio nella sede dell’Inail di Civitanova per il trattamento delle malattie professionali. L’ambulatorio, presidiato dal medico legale Simona Ancora e dall’infermiera Maria Cristina Pennacchietti, sarà aperto il martedì, dalle 8.30 alle 12.30, previo appuntamento. Il servizio era stato sospeso nel 2020, per via del Covid. "Come Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro trattiamo regolarmente le malattie professionali con i nostri due punti di raccolta a Civitanova, per i nostri oltre 2.400 soci nella provincia" ha commentato il presidente territoriale Anmil Sergio Fattorillo (nella foto), apprendendo della riattivazione dell’ambulatorio. "Ci congratuliamo con il direttore Inail delle Marche, Piero Iacono, e con i rappresentanti territoriali dell’Istituto per aver ripristinato un servizio fondamentale per la categoria che rappresentiamo, soprattutto alla luce dell’elevato numero di persone che necessitano di cure e che erano costrette a spostarsi per poterne usufruire" ha concluso il presidente.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla sede Anmil di Macerata scrivendo a macerata@anmil.it oppure ai numeri 0733.30414 o 334.6691653