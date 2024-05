Riparte ’Tourgustando’. Prima uscita a Torre di Palme

Riparte martedì ’Tourgustando – Percorsi Culturali ed Enogastronomici’, nella sua edizione primaverile. L’iniziativa, rivolta ai cittadini pensionati residenti a Macerata, è realizzata dal Comune nell’ambito di ’Attivi si Nasce’, progetto nato per offrire ai cittadini del territorio un’ampia gamma di servizi a supporto della Terza e Quarta Età: informativi, socio-assistenziali e di supporto alla domiciliarità, politiche dell’agio e servizi residenziali. Il progetto ’Tourgustando – Percorsi Culturali ed Enogastronomici’ è promosso dal Comune in sinergia con Ircr con l’obiettivo di favorire la socializzazione tra persone della terza e quarta età unitamente alla scoperta del territorio e dell’enogastronomia locale. Il primo appuntamento sarà martedì 14 maggio con la visita a Torre di Palme (nella foto), borgo immerso nel verde, adagiato su una collina che sovrasta il litorale con pranzo al ristorante Laghi Santarelli di Moresco.

Il secondo appuntamento è in programma martedì 21 maggio con la visita al Giardino dell’Alpaca di Potenza Picena, una struttura-fattoria didattica, alla quale seguirà una passeggiata con gli animali e una visita allo shop di prodotti realizzati in lana d’alpaca. Per chi lo desidera sarà prevista, a seguire, la merenda-cena. Ultimo appuntamento quello di giovedì 30 maggio con la visita al Lavandeto di Morrovalle dove si trovano nove tipi di lavanda. I partecipanti potranno seguire il percorso olfattivo-sensoriale con oli essenziali, visitare la piantagione di erbe officinali e godersi il barefooting (l’esperienza di camminare a piedi nudi nel bosco). Merenda-cena sempre per chi lo desidera. Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Informanziani Ircr piazza Mazzini o telefonare allo 0733-263026.