Rock al Bar Teatro. E al Barlume ci sono i The Cannons

Sabato rock al Bar Teatro di Villa Potenza (Macerata) e reggae al Barlume di Montecassiano. Domani, alle 22, sul palco saliranno gli Sharp n’ Loud, aprendo la strada a Chris Catena’s Rock City Tribe. Chris Catena, cantante romano con una carriera ricca di collaborazioni di prestigio (Pavic, Kee Marcello, Vitalij Kupprij, Mountain of Power, Over Drive). Al Barlume di Montecassiano invece arrivano i The Cannons: dalle 22.30 ad accendere l’atmosfera sarà la band marchigiana che rende omaggio a Bob Marley. "Una serata perfetta per chi vuole ballare, lasciandosi cullare dalle melodie immortali di Marley, tra positività e ritmi che riportano direttamente alle spiagge caraibiche – spiegano gli organizzatori -. La band è composta da Francesco Bigoni, Jacopo Ilari, Valerio Ricci, Fabio Andrenacci e Michele Lelli. Per rendere l’esperienza ancora più autentica, il locale propone un menù a tema giamaicano".